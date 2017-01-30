ОБРАЩЕНИЕ ГИБДД
30.01.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Автор: Галина Процкая
Госавтоинспекция Железногорска просит откликнуться очевидцев
В 01 час 45 минут 1 января 2017 года на проспекте Ленинградский, 91 неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, совершил наезд на мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Для полного, объективного и всестороннего расследования просим откликнуться свидетелей и очевидцев данного происшествия.
Контактные телефоны: 74-58-58 или02
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
13 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияПолиция просит откликнуться свидетелей и очевидцев преступления
28 июня 2010 | Раздел: Происшествия••• УВД Железногорска просит откликнуться очевидцев происшествия на автобусной остановке у Центрального рынка, в результате которого женщина натравила на молодого человека собаку бойцовской породы.
17 марта 2009 | Раздел: ПроисшествияОГИБДД просит откликнутся очевидцев происшествия! 6 февраля в 17 часов 12 минут на ул.Андреева, 26 произошло ДТП, где водитель, управляя автомобилем Toyota Sprinter, совершил наезд на девочку 1999 года рождения.
5 марта 2009 | Раздел: Происшествия5 марта, в 13 часов 10 минут, неустановленный водитель совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку...
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Татьяна Зимина, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
Житель, в новости: ПРИЕХАЛИ!
Житель, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
Гость Гость, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
Александр, в новости: НАСЕЛЕНИЕ ДОПРОСЯТ
Светлана, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Житель, в новости: ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Житель, в новости: СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
Александр, в новости: УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД
НОВОСТИ ЧАСА
Доллар готов упасть ниже 40 рублей, но этому могут помешать
На этой неделе на мировом финансовом рынке произойдут сразу несколько важных событий, которые могут отразиться на дальнейшем курсе валют и вызвать резкое падение доллара, заявил главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег…
Стать «Ветераном труда» в РФ теперь будет сложнее
Министерство труда и социальной защиты предлагает изменить правила получения гражданами звания «Ветеран труда».
Грузия может восстановить дипотношения с Россией
В начале февраля в Праге состоится встреча заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе.
Соединение ВВО в Хабаровске поднято по тревоге
Соединение управления Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске было поднято по тревоге в рамках масштабных мероприятий проверки боевой готовности войск округа; личный состав совершил марш в район выполнения учебно-боевой задачи…
Business Insider составил список самого смертоносного оружия РФ
Американское издание Business Insider составило список из семи самых смертоносных российских вооружений — в него вошли разные виды военной техники и оружия, начиная с зенитно-ракетных комплексов и заканчивая вертолетами.
На этой неделе на мировом финансовом рынке произойдут сразу несколько важных событий, которые могут отразиться на дальнейшем курсе валют и вызвать резкое падение доллара, заявил главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег…
Стать «Ветераном труда» в РФ теперь будет сложнее
Министерство труда и социальной защиты предлагает изменить правила получения гражданами звания «Ветеран труда».
Грузия может восстановить дипотношения с Россией
В начале февраля в Праге состоится встреча заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина и специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе.
Соединение ВВО в Хабаровске поднято по тревоге
Соединение управления Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровске было поднято по тревоге в рамках масштабных мероприятий проверки боевой готовности войск округа; личный состав совершил марш в район выполнения учебно-боевой задачи…
Business Insider составил список самого смертоносного оружия РФ
Американское издание Business Insider составило список из семи самых смертоносных российских вооружений — в него вошли разные виды военной техники и оружия, начиная с зенитно-ракетных комплексов и заканчивая вертолетами.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир Красноярск
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....
Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...
Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...
Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...
Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....
Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...
Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...
Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...
Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>