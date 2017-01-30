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30.01.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Автор: Галина Процкая

ОБРАЩЕНИЕ ГИБДД

Госавтоинспекция Железногорска просит откликнуться очевидцев

В 01 час 45 минут 1 января 2017 года на проспекте Ленинградский, 91 неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, совершил наезд на мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Для полного, объективного и всестороннего расследования просим откликнуться свидетелей и очевидцев данного происшествия.

Контактные телефоны: 74-58-58 или02



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