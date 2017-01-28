НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
Железногорскую пенсионерку обманули на 200 тысяч рублей
Ночью 85-летней старушке позвонил мошенник на домашний телефон и сказал, что ее сын совершил ДТП. Убедил, для «отмазки» от уголовного дела нужны 200 тысяч полицейскому. Через некоторое время в квартиру к пенсионерке приехал мужчина, которому она и отдала хранившиеся дома сбережения. И только потом поняла, что ее обманули. Правоохранительные органы занимаются поиском, но, как правило, мошенников найти крайне сложно.
«Облегченный ум» - так характеризуют сознание престарелых людей, они доверчивы как дети, а потому обмануть их не составляет труда. Родственникам нужно постоянно объяснять своим бабулькам и дедулькам, что принимать на веру все, что говорит незнакомый человек, нельзя. Им нужно просто позвонить близким и проверить, правда ли что-то случилось.
Фото: my-kanash.ru
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