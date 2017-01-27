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ПОДВИГ НАРОДА

27.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Булгак

ПОДВИГ НАРОДА

В Железногорске прошел митинг, посвященный 73 годовщине снятия блокады Ленинграда

Сегодня День воинской славы России — День снятия блокады Ленинграда.

Эта дата отмечается 27 января. Ежегодно потомки отдают дань памяти боли и страдания, мужества и самоотверженности ленинградцев. Подвиг жителей и защитников города на Неве навсегда останется в истории и будет служить примером исключительного мужества, нравственной силы и любви к Родине.

ПОДВИГ НАРОДА

Спустя 73 года мы чтим память о подвиге ленинградцев и сегодня у памятника Победы в Железногорске прошел торжественный митинг, в котором приняли участие школьники, курсанты академии МЧС, представители Общества блокадного Ленинграда, представители администрации и глава ЗАТО Вадим Медведев.

Сегодня в Железногорске проживает 17 человек, чьё детство и юность связаны с блокадным Ленинградом. 

Фото Натальи Булгак



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