ПОДВИГ НАРОДА
В Железногорске прошел митинг, посвященный 73 годовщине снятия блокады Ленинграда
Сегодня День воинской славы России — День снятия блокады Ленинграда.
Эта дата отмечается 27 января. Ежегодно потомки отдают дань памяти боли и страдания, мужества и самоотверженности ленинградцев. Подвиг жителей и защитников города на Неве навсегда останется в истории и будет служить примером исключительного мужества, нравственной силы и любви к Родине.
Спустя 73 года мы чтим память о подвиге ленинградцев и сегодня у памятника Победы в Железногорске прошел торжественный митинг, в котором приняли участие школьники, курсанты академии МЧС, представители Общества блокадного Ленинграда, представители администрации и глава ЗАТО Вадим Медведев.
Сегодня в Железногорске проживает 17 человек, чьё детство и юность связаны с блокадным Ленинградом.
Фото Натальи Булгак
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