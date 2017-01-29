ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ЯНВАРЯ
29.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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Трамп поссорился с британским принцем Чарльзом
Разногласия президента США Дональда Трампа и принца Чарльза по вопросам изменения климата могут сорвать визит американского лидера в Великобританию, сообщает газета Sunday Times.
Сталина номинировали на Нобелевскую премию мира
Иосиф Сталин дважды номинировался на Нобелевскую премию в 1945 и 1948 годах за усилия, предпринятые им для окончания Второй мировой войны.
Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»
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