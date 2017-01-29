ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ЯНВАРЯ

Американский конгрессмен Дана Рорабахер заявил, что Трамп может снять санкции с России, чтобы построить «совершенно новые отношения» Вашингтона и Москвы.Журналист BBC North America Джон Сопел привел зрителей в замешательство во время репортажа из Белого дома, сообщает Daily Mirror. ?Сопел активно жестикулирует руками, на которых в какой-то момент неожиданно появляются…Разногласия президента США Дональда Трампа и принца Чарльза по вопросам изменения климата могут сорвать визит американского лидера в Великобританию, сообщает газета Sunday Times.Иосиф Сталин дважды номинировался на Нобелевскую премию в 1945 и 1948 годах за усилия, предпринятые им для окончания Второй мировой войны.Певица Рианна обрушилась с гневной критикой на президента США Дональда Трампа, назвав его «безнравственной свиньей», сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter певицы.