Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ
28.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 29 января представляет Анна Тищук
НАГРЕЛИ СТАРУШКУ

НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
28.01.17 | Главные темы / Cобытия / Происшествия
Железногорскую пенсионерку обманули на 200 тысяч рублей
ПОДВИГ НАРОДА

ПОДВИГ НАРОДА
27.01.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошел митинг, посвященный 73 годовщине снятия блокады
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ
27.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 28 января представляет Анна Тищук
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА РАЗДИНА 

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА РАЗДИНА 
27.01.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 30 января 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ

28.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ЯНВАРЯ
Вчера, 15:41 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 28 января представляет Анна Тищук
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
11 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 12 мая представляет корреспондент Свежего ТВ Анна Тищук
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
10 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 11 мая представляет корреспондент Свежего ТВ Анна Тищук
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ НАРОДА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ОТ НАРОДА
22 марта 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 23 марта представляет корреспондент Свежего ТВ Анна Тищук

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
Александр, в новости: НАСЕЛЕНИЕ ДОПРОСЯТ
Житель, в новости: ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
Житель, в новости: СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
Александр, в новости: УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД
Феликс, в новости: ЗАЧИСТКА
Пианков, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Эксперты назвали причиной крушения Ту-154 ошибки экипажа
Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы.

Трамп подписал указ о «великой перестройке» армии
Президент США подписал указ о «великой перестройке» вооруженных сил США. «Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые полезные элементы униформы для мужчин и женщин», — цитирует Дональда Трампа телекомпания NBC.

Солист группы «Верасы» умер в Минске
Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни.

Раскрыта тайна первой цивилизации Земли
Археологи раскрыли причину того, почему знаменитая Индская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий и смогла приспособиться к долгим эпизодам периодических засух, поражавших долину Инда, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.

Неделя в фотографиях
Песня Путина под гитару, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына и другие фотографии недели

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Ремонт квартир Красноярск
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....

Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...

Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...

Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...

Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОДАРОК ОТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПОДАРКИ ОТ ГТС СВЕТОФОР СКОРО ПОЧИНЯТ  КТО ПОДЖИГАТЕЛИ?  НАСЕЛЕНИЕ ДОПРОСЯТ УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (136)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.