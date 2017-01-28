ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ

Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы.Президент США подписал указ о «великой перестройке» вооруженных сил США. «Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые полезные элементы униформы для мужчин и женщин», — цитирует Дональда Трампа телекомпания NBC.Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни.Археологи раскрыли причину того, почему знаменитая Индская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий и смогла приспособиться к долгим эпизодам периодических засух, поражавших долину Инда, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.Песня Путина под гитару, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына и другие фотографии недели