ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ
28.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни.
Раскрыта тайна первой цивилизации Земли
Археологи раскрыли причину того, почему знаменитая Индская цивилизация просуществовала несколько тысячелетий и смогла приспособиться к долгим эпизодам периодических засух, поражавших долину Инда, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Anthropology.
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