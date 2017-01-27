ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
27.01.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Автор: Галина Процкая
Внимание, розыск!
С 17.01.2017 г. не выходит на связь с родственниками Заречный Владислав Антонович (15.11.1971 г.р.. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы: На вид 45 лет, рост 170 см., плотного телосложения, тип лица европейский, лоб высокий, глаза серые, нос большой, прямой, волосы прямые светло-русые. Одет по сезону.
Может передвигаться на автомобиле марки «Тойота Функарго» 2003 года выпуска, серого цвета, гос. номер Е097КР/124
Уважаемые граждане! Если Вы располагаете какой-либо информацией в отношении разыскиваемой лица, сообщите о данном факте в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина, 67а. (тел. 76-58-33, 74-58-58 или 02).
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