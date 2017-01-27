УМЫКНУЛИ НОУТБУК
Железногорские полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры
В дежурную часть обратился местный житель 1965 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры похищен ноутбук стоимостью более 20 тысяч рублей.
В ходе работы сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 55-летний ранее судимый неработающий железногорец. Полицейские выяснили, что в ходе телефонного разговора между знакомыми возник конфликт. После чего мужчина со своими приятелями направился к потерпевшему выяснять отношения. Не обнаружив хозяина квартиры дома, злоумышленник похитил ноутбук.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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