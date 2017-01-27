СКОРО ЗА ПАРТЫ!

В Железногорске готовятся к комплектованию первых классов



Как и в прошлом году, приём заявлений начнётся не позднее 1 февраля. Родители, желающие записать своего ребенка в школу не по месту прописки, смогут обращаться в желаемые учреждения с 1 июля.

Руководитель МКУ "Управление образования" Валерий Головкин:

"На уровне муниципалитета издано постановление №56 от 18.01.2017, которое закрепляет все школы за микроучастками. До 1 февраля каждая школа показывает наличие мест в первых классах".

Зачисление детей, проживающих не по микроучастку, начнется 1 июля. Ребенок будет зачислен в выбранную родителями школу только при наличии свободных мест.В следующем учебном году в 14-ти общеобразовательных учреждениях Железногорска за парты сядут около 7 тысяч детей, по предварительной оценке Управления образования, около 900 из них – первоклассники. Предполагается, что в школах Железногорска будут сформированы 43 первых класса, сообщает муниципальный портал.