СКОРО ЗА ПАРТЫ!
27.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
В Железногорске готовятся к комплектованию первых классов
Как и в прошлом году, приём заявлений начнётся не позднее 1 февраля. Родители, желающие записать своего ребенка в школу не по месту прописки, смогут обращаться в желаемые учреждения с 1 июля.
Руководитель МКУ "Управление образования" Валерий Головкин:
"На уровне муниципалитета издано постановление №56 от 18.01.2017, которое закрепляет все школы за микроучастками. До 1 февраля каждая школа показывает наличие мест в первых классах".
Зачисление детей, проживающих не по микроучастку, начнется 1 июля. Ребенок будет зачислен в выбранную родителями школу только при наличии свободных мест.
В следующем учебном году в 14-ти общеобразовательных учреждениях Железногорска за парты сядут около 7 тысяч детей, по предварительной оценке Управления образования, около 900 из них – первоклассники. Предполагается, что в школах Железногорска будут сформированы 43 первых класса, сообщает муниципальный портал.
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