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Железногорский поселок Первомайский сегодня остался без холодной воды
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26.01.17 | Главные темы / Cобытия
В ЗАТО полным ходом идет подготовка к мероприятиям в рамках «Года
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 27 ЯНВАРЯ
26.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 27 января представляет Анна Тищук
НУ ТЫ ПОПАЛА!

НУ ТЫ ПОПАЛА!
26.01.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске бывший инспектор по маломерным судам подозревается в получении
ПОБЕДИЛА

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26.01.17 | Главные темы / Cобытия
Воскресная школа "Отрада" собора Михаила Архангела заняла первое место в

РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 ЯНВАРЯ

26.01.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 ЯНВАРЯ
В программе - главный врач Клинической больницы № 51 АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН


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