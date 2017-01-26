СТАРТ ГОДА ЭКОЛОГИИ

В ЗАТО полным ходом идет подготовка к мероприятиям в рамках «Года экологии»

В настоящее время в администрации проходит совещание, посвященное этому вопросу.

Напомним, что в мероприятиях будут задействованы практически все предприятия и организации города и сами жители, которых приглашают принять участие в проекте «Цветущий город».

Отметим, в 2017 на ремонт дворовых территорий будет выделено 30,5 миллионов рублей. Предварительно 2,3 млн выделят на благоустройство Городского парка.

Об итогах совещания читайте завтра на сайте «Свежее ТВ» и слушайте на городском радио «Спектр 26».