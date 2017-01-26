ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 26 ЯНВАРЯ
26.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров
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НОВОСТИ ЧАСА
Источники: арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ
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Украина заявила о реинтеграции Крыма
Власти Украины готовят пакет документов по реинтеграции Крыма. Речь идет о схожем проекте, который в январе был утвержден правительством страны в отношении неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса — с таким…
Доллару предсказали рост из-за действий Минфина
В результате запланированных валютных интервенций Банка России и Минфина курс доллара поднимется на три-пять рублей. Такой прогноз представил аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
В Варшаве смоделировали войну против России
На футбольном стадионе в Варшаве вашингтонский оборонный центр Potomac Foundation и польский фонд имени Казимира Пулавского сымитировали атаку российской армии на страны Запада.
Геращенко обиделся на российские СМИ за фото до похудения
Депутат Верховной Рады Антон Геращенко в интервью skrypin.ua обвинил российские СМИ в том, что они специально сопровождают материалы о нем его снимками до похудения. Об этом сообщают Рамблер/новости.
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