НУ ТЫ ПОПАЛА!

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В Железногорске бывший инспектор по маломерным судам подозревается в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего государственного инспектора по маломерным судам обособленного подразделения без образования юридического лица Железногорского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 (получение взятки) УК РФ.

По предварительной версии следствия, инспектор по маломерным судам в период с августа по сентябрь 2016 года при пособничестве своего знакомого получала взятки в виде денежных средств от жителей Красноярского края за оказание содействия при сдаче теоретической части экзамена при получении государственной услуги по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами. Женщина-инспектор вносила правильные ответы в экзаменационные электронные билеты, независимо от ответов экзаменуемых. Таким образом, она оказала помощь в получении удостоверения пятерым знакомым.

Сумма полученной взятки за каждого сдающего экзамен составляла от 16 до 20 тысяч рублей в зависимости от категории, заявленной для получения разрешения управления. В настоящее время подозреваемая допрошена, опрашиваются свидетели, расследование уголовного дела продолжается.

Источник www.krk.sledcom.ru