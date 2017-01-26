ФАНФУРИКИ ПОД ЗАПРЕТОМ

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов ещё на 60 дней

Напомним, запрет на розничную продажу «фанфуриков» был введен председателем правительства Дмитрием Медведевым в декабре прошлого года после трагедии в Иркутске. Она унесла жизни нескольких десятков человек, которые употребляли спиртосодержащую непищевую продукцию концентрат для ванн «Боярышник».

Первый запрет длился месяц, закончился он 24 января, а со следующего дня был введен вновь. Теперь ещё два месяца продавать настойки строго запрещено.

Источник: www. krasnoyarsk.rfn.ru



