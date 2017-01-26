ФАНФУРИКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
26.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Татьяна Фирсова
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу непищевых спиртосодержащих продуктов ещё на 60 дней
Напомним, запрет на розничную продажу «фанфуриков» был введен председателем правительства Дмитрием Медведевым в декабре прошлого года после трагедии в Иркутске. Она унесла жизни нескольких десятков человек, которые употребляли спиртосодержащую непищевую продукцию концентрат для ванн «Боярышник».
Первый запрет длился месяц, закончился он 24 января, а со следующего дня был введен вновь. Теперь ещё два месяца продавать настойки строго запрещено.
Источник: www. krasnoyarsk.rfn.ru
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