ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

Пенсии неработающих железногорцев увеличатся в среднем на 784 рубля

С 1 февраля 2017 года будут проиндексированы пенсии неработающих граждан на 5,4%. Если взять среднемесячную страховую выплату, которая составляет 14562 рубля, то индексация составит в среднем 784 рубля.

К тому же продолжается единовременная выплата 5000 тысяч рублей. На сегодняшний день ее получили 30271 пенсионер.