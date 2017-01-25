ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ЯНВАРЯ

Шесть боевых кораблей из пяти стран НАТО контролировали переход авианосной ударной группы ВМФ России проливом Ла-Манш. Об этом сообщает «Интерфакс».Источник журналистов РЕН ТВ озвучил версию покушения на жену предпринимателя Михаила Лернера на МКАД.На одном из каналов YouTube выложили видео, где демонстрируется полет нового украинского дрона, вооруженного противотанковым ракетным комплексом.Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного военного округа необходимо укрепить из-за ситуации в Донбассе и деятельности террористов на Северном Кавказе.Январский инцидент в Петропавловске-Камчатском, когда «застрявшие» по вине автохама врачи скорой помощи не успели вовремя доехать до пострадавшего и тот умер, вызвал широкий общественный резонанс.