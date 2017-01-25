ПРЕКРАСНЫЕ ТАТЬЯНЫ
25 января все студенты празднуют Татьянин день, ведь святая Татьяна их покровительница
Но кроме учащихся этот день отмечают и все обладательницы этого замечательного имени. Каждую Татьяну 25 января поздравляют с именинами. Имя всегда было любимым, поэтому Татьян сегодня довольно много, и все они занимают самые разные должности.
В редакции "Свежего ТВ" и городского радио совсем небольшой коллектив, но и здесь трудятся две Татьяны – главный редактор Татьяна Фирсова и корреспондент Татьяна Зимина.
Бухгалтеры, полицейские, медики, учителя, в каких только профессиях не заняты Татьяны. А многие из них посвятили свою жизнь музыке. Директор школы искусств им. Мусоргского Татьяна Петрова и преподаватель Татьяна Дружинина уже много лет работают вместе, и сегодня по традиции отметят праздник грандиозным концертом.
Кстати, кто не сможет попасть на сегодняшний концерт «Музыка отечественного кино» такая возможность представится 20 февраля.
Мода на имена приходит и уходит. Сегодня не так часто встретишь маленькую Таню в детском саду или начальной школе. Но, не смотря на это, имя остается одним из самых распространенных.
Не забудьте поздравить сегодня своих Татьян с именинами и отдать дань памяти святой Татиане.
Из истории:
В 1755 году день святой великомученицы Татияны получил новое значение в истории науки - императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий". Так появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента. Московские студенты чтили память Татианы торжественными молебнами и выступлениями хоров в церквях. А университетская церковь была освящена в честь Татьяны. В этом храме долгие годы молились многие поколения студентов и профессоров. Спустя время, Татияну стали считать покровительницей не только МГУ, праздник получил распространение по всей стране.
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