ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО

Многофункциональному центру Железногорска «Мои документы» 3 февраля исполняется один год

Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев официально открывал многофункциональный центр в феврале 2016 года и накануне годовщины приехал поинтересоваться делами центра.

За 10 месяцев работы 2016 года сотрудники обслужили 40 533 заявителя. Железногорцы оценили качество и оперативность «единого окна», удобный график работы с 08.00 до 20.00. Справки ЖКХ, Росреестра, миграционной службы, налоговой и пенсионного фонда - все можно получить, не бегая по инстанциям. На сегодняшний день МФЦ предоставляет 154 вида услуг, работая в тесном контакте с ведомствами и службами города, - доложила начальник Многофункционального центра Железногорска Татьяна Спружевникова.

Сотрудницы МФЦ – универсальные кадры. Каждый оператор знает тонкости оформления справок и документов как минимум 14 ведомств муниципальных и государственных услуг. В ближайшее время центр начнет выдавать гражданам паспорта и переоформлять водительские права.

МФЦ открывался в Железногорске для удобства и облегчения жизни горожан, - подчеркнул глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.



- Год работы доказал бесспорную необходимость таких услуг. Следующим шагом будет открытие небольшого функционального филиала МФЦ в поселке Подгорный, - пообещал глава ЗАТО Вадим Медведев.

фото Татьяны Зиминой