ПРИЕХАЛИ!
Железногорский перевозчик «Горавтотранс» прекратит работу уже в конце марта
По информации руководителя ЦЗН Ивана Чуприны, директор «желтых автобусов», так их называют в народе, в минувшую пятницу уведомил о сокращении 54 человек. О том, что частный перевозчик объявил о массовом сокращении, директор Центра занятости Иван Чуприна доложил в краевой департамент занятости населения и губернатору.
Директор Центра занятости населения ЗАТО г. Железногорск Иван Чуприна:
По словам главы администрации Сергея Пешкова, нагрузку по перевозке пассажиров возьмет на себя ПАТП. Уже сейчас рассматриваются варианты работы. Кроме того, автопарк в этом году пополнится еще 10 автобусами.
Сегодня мы попытались дозвониться до перевозчика, ни один телефон, в том числе и диспетчера, не отвечал.
Ситуация с прекращением пассажирских перевозок и разрывом муниципального контракта на эти услуги, серьезная, говорит глава ЗАТО Вадим Медведев, но не критичная. По словам градоначальника, проблема будет решена.
Фото:busphoto.ru
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