ПРИЕХАЛИ!

Железногорский перевозчик «Горавтотранс» прекратит работу уже в конце марта

По информации руководителя ЦЗН Ивана Чуприны, директор «желтых автобусов», так их называют в народе, в минувшую пятницу уведомил о сокращении 54 человек. О том, что частный перевозчик объявил о массовом сокращении, директор Центра занятости Иван Чуприна доложил в краевой департамент занятости населения и губернатору.

Директор Центра занятости населения ЗАТО г. Железногорск Иван Чуприна:

- На предприятии трудится более 80 человек, сокращение 54 сотрудников — массовое сокращение. Руководитель предприятия совместно с нами должен разработать мероприятия по трудоустройству персонала и согласовать их с администрацией. Вакансий водителей в ЦЗН достаточно, а вот те, кто работал как частник, решать свои проблемы будут сами. Платить мы им ничего не будем.

По словам главы администрации Сергея Пешкова, нагрузку по перевозке пассажиров возьмет на себя ПАТП. Уже сейчас рассматриваются варианты работы. Кроме того, автопарк в этом году пополнится еще 10 автобусами.

Сегодня мы попытались дозвониться до перевозчика, ни один телефон, в том числе и диспетчера, не отвечал.

Ситуация с прекращением пассажирских перевозок и разрывом муниципального контракта на эти услуги, серьезная, говорит глава ЗАТО Вадим Медведев, но не критичная. По словам градоначальника, проблема будет решена.

Фото:busphoto.ru