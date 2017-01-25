МОЖНО ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ

Пошлины на едином портале госуслуг стали дешевле

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины за государственные услуги на едином портале госуслуг можно со скидкой 30%. На портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для следующих услуг: получение или замена водительского удостоверения, регистрация транспортного средства, государственная регистрация брака, регистрация расторжения брака. Так, госпошлина за выдачу регистрационных знаков на автомобиль составит 1 400 рублей вместо 2 000, а пошлина за регистрацию брака - 245 рублей вместо 350.

Чтобы получить скидку, нужно иметь подтвержденную регистрацию на портале госуслуг. После подачи заявления на получение услуги через портал заявителю в "Личный кабинет" приходит счет от ведомства, который можно оплатить на портале безналичным способом: с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона.

Льготные условия оплаты госпошлин через единый портал госуслуг будут в течение двух лет - до 1 января 2019 года. Руководитель агентства информатизации и связи Красноярского края Денис Гусаров считает, что эта мера позволит повысить популярность электронных госуслуг среди граждан.

Сегодня в Красноярском крае действуют уже 606 центров обслуживания, в которых можно пройти процедуру регистрации, подтверждения личного кабинета. Сразу после прохождения регистрации гражданин может пользоваться всеми предоставленными услугами. Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через единый портал будет расширяться.

В Железногорске Многофункциональный центр работает по адресу: ул.Свердлова,47.