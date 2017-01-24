ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ЯНВАРЯ

Москва не увидела угрозы в китайских ракетах у границы с РФ Фото: REUTERS Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает как угрозу развертывание Китаем баллистических ракет на…Операция по сопровождению российских военных кораблей обошлась Великобритании почти в 1,4 миллиона фунтов, сообщает британское издание The News.Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Об этом сообщает Reuters.Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию проигнорировал вопросы российских журналистов, передает «Интерфакс».Российское приложение для авиапутешественников SkyGuru возглавила топ кассовых приложений AppStore после того, как дочь президента США Дональда Трампа Иванка порекомендовала программу в своем аккаунте в Twitter.