В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 26 января

Когда начнут строить здание детской поликлиники на Ленинградском? Решил ли проблему с очередями за талонами к врачу единый call-centr КБ-51? Нужен ли Железногорску Хоспис? О том, кто и как нас лечит, будем говорить с главным врачом Клинической больницы №51 Александром Ломакиным.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 26 января, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.