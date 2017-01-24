Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ЯНВАРЯ
24.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 25 января представляет Анна Тищук
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН
24.01.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 26 января
СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
24.01.17 | Главные темы / Cобытия
Госавтоинспекция Железногорска присоединилась к всероссийской кампании
ПРОПУСКАЙ СКОРУЮ!

ПРОПУСКАЙ СКОРУЮ!
24.01.17 | Главные темы / Cобытия
Депутаты Госдумы предложили штрафовать и лишать прав водителей за отказ
ТЕАТР КУКОЛ ЖДЕТ ПРЕМЬЕРА

ТЕАТР КУКОЛ ЖДЕТ ПРЕМЬЕРА
24.01.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Постановка «Обман-шоу»- сказка по мотивам произведения

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН

24.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР ЛОМАКИН

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 26 января

Когда начнут строить здание детской поликлиники на Ленинградском?  Решил ли проблему с очередями за талонами к врачу единый call-centr КБ-51?  Нужен ли Железногорску Хоспис? О том, кто и как нас лечит, будем говорить с главным врачом  Клинической больницы №51 Александром Ломакиным.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 26 января, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. 
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-ВИКТОР ДРАНИШНИКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-ВИКТОР ДРАНИШНИКОВ
20 декабря 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 22 декабря 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ- МИХАИЛ КЕУШ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ- МИХАИЛ КЕУШ
21 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 24 ноября
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ
15 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 17 ноября
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАДИМ МЕДВЕДЕВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВАДИМ МЕДВЕДЕВ
7 ноября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 10 ноября

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Александр, в новости: УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД
Феликс, в новости: ЗАЧИСТКА
Пианков, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Ответ Москвы на действия Китая, угроза «монетарного взрыва» и другие события дня
Москва не увидела угрозы в китайских ракетах у границы с РФ Фото: REUTERS Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не воспринимает как угрозу развертывание Китаем баллистических ракет на…

СМИ подсчитали расходы Британии на слежку за «Адмиралом Кузнецовым»
Операция по сопровождению российских военных кораблей обошлась Великобритании почти в 1,4 миллиона фунтов, сообщает британское издание The News.

Трамп возобновил строительство двух нефтепроводов
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL. Об этом сообщает Reuters.

Порошенко отказался отвечать на вопросы российских журналистов
Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Финляндию проигнорировал вопросы российских журналистов, передает «Интерфакс».

Иванка Трамп сделала российское приложение сверхпопулярным
Российское приложение для авиапутешественников SkyGuru возглавила топ кассовых приложений AppStore после того, как дочь президента США Дональда Трампа Иванка порекомендовала программу в своем аккаунте в Twitter.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Ремонт квартир Красноярск
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....

Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...

Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...

Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...

Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОДАРОК ОТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ПОДАРКИ ОТ ГТС СВЕТОФОР СКОРО ПОЧИНЯТ  КТО ПОДЖИГАТЕЛИ?  УКРАСИМ РОДНОЙ ГОРОД ВРЕМЯ САЛЮТА

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (109)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.