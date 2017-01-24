СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА
24.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Анна Тищук
Госавтоинспекция Железногорска присоединилась к всероссийской кампании «СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА»
Юные инспекторы движения приняли участие в мероприятии ГИБДД в поддержку всероссийской кампании «Сложности перехода».
Участники акции призвали водителей пропускать пешеходов на «зебре», а пешеходам напомнили о том, что они должны быть хорошо заметны для водителей благодаря световозвращающим элементам.
Чтобы Железногорцы стали ярче на дороге, юидовцы вручили им светоотражающие смайлы, а также рассказали о том, как безопасно переходить через проезжую часть.
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