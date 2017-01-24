ПРОПУСКАЙ СКОРУЮ!
Депутаты Госдумы предложили штрафовать и лишать прав водителей за отказ пропустить «Скорую помощь»
Подобные случаи планируют приравнять к нетрезвой езде и ввести штрафы в размере 30 тысяч рублей, предложил депутат Андрей Палкин. Свою инициативу парламентарий объяснил вызвавшим серьёзный резонанс случаем в Петропавловске-Камчатском: там 12 января женщина-водитель отказалась пропустить карету «неотложки». В результате бригада медиков не успела вовремя приехать на место и пациент погиб, не дождавшись помощи.
Учитывая всю ответственность водителей в подобных ситуациях, депутат предлагает не только взыскивать штраф с нарушителе, но и о лишать их водительских прав. Автохамам могут запретить садиться за руль в течение полутора, а то и двух лет.
по информации "Сегодняшней газеты"
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