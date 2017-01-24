ТЕАТР КУКОЛ ЖДЕТ ПРЕМЬЕРА

Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 («Дунфэн-41») в граничащей с Россией северо-восточной провинции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Global Times.Украина, взявшая курс на Запад, в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО, поскольку страны Североатлантического альянса не видят оснований для присоединения Киева к брюссельской «военной семье».Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX: — На выходных прошла встреча комиссии ОПЕК, в обязанности которой входит контроль над имплементацией венских договоренностей о сокращении добычи.МИД Польши рассекретил доклад «Тезисы о политике республики по отношению к России и Украине», в котором говорится о переходе страны к пророссийской политике.Суд в Северной Осетии арестовал на два месяца Игоря Алборова, подозреваемого в совершении двойного убийства в ноябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по Северной Осетии.