Москва в жесткой форме указала командованию Сирии на необходимость неукоснительного соблюдения всеми командирами правительственной армии Сирийской арабской республики соглашений о прекращении огня.Два главных врага украинских граждан — это власти России и нынешние руководители Украины. С таким мнением выступила депутат Верховной рады Надежда Савченко.Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их «злобы, ненависти и завистливости». Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV3.На Украине один из заводов в Хмельницкой области начал выпуск масла под названием «Кремлевское». Выпуском продукции возмутился украинский журналист Денис Казанский.Певец Вячеслав Малежик отчитал поклонницу во время концерта. У музыканта сдали нервы в связи с тем, что девушка делала селфи в то время, как артист исполнял композицию.