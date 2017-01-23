ШКОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ В УВД

В рамках акции «Студенческий десант» учащиеся правового клуба школы №97 побывали в подразделениях полиции Железногорска



Гости посетили экспертно-криминалистический центр, дежурную часть и комнату истории УМВД Железногорска..

О работе экспертов рассказал начальник подразделения Константин Цуриков. Ребята познакомились с системой «Папилон», которую используют для идентификации личности по отпечаткам пальцев. Любой желающий мог оставить свои отпечатки на дактилоскопической карте. Ребята также познакомились с содержимым чемодана эксперта-криминалиста.

Андрей Александрович Плохих, заместитель начальника полиции, рассказал о работе дежурной части. Андрей Александрович показал гостям камеры содержания лиц, доставленных за совершение преступления или административного правонарушения, и ответил на многочисленные вопросы детей.

Также ребята посетили музей и посмотрели исторические экспонаты, собранные за время его существования. Учащиеся правового клуба пообещали приложить все усилия в учебе, чтобы в будущем пополнить ряды сотрудников органов внутренних дел.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск