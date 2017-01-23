НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ЯНВАРЯ
23.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров
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Феликс, в новости: ЗАЧИСТКА
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Жека, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Жека, в новости: ИТОГИ КАНИКУЛ
Жека, в новости: КТО ПОДЖИГАТЕЛИ?
Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Татьяна Зимина, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
горожаненг, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
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Два главных врага украинских граждан — это власти России и нынешние руководители Украины. С таким мнением выступила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Бывшая президент Латвии пожаловалась на злобу латышей
Бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила о своем разочаровании в соотечественниках из-за их «злобы, ненависти и завистливости». Об этом она сообщила в интервью телеканалу TV3.
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На Украине один из заводов в Хмельницкой области начал выпуск масла под названием «Кремлевское». Выпуском продукции возмутился украинский журналист Денис Казанский.
У Малежика сдали нервы на концерте
Певец Вячеслав Малежик отчитал поклонницу во время концерта. У музыканта сдали нервы в связи с тем, что девушка делала селфи в то время, как артист исполнял композицию.
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