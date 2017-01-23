НОВЫЕ ИМЕНА

Электронная Доска почёта Железногорска обновится

Доска почёта, размещенная на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск, пополнится новыми именами ко Дню рождения Железногорска. Заявки на занесение кандидатов на Доску почёта принимаются до 1 марта.



20 фотографий железногорцев с указанием фамилии, должности, наименования организации, а также краткой информации о заслугах работника размещаются на электронной Доске почёта за вклад в социально-экономическое развитие ЗАТО, продолжительный и безупречный труд, новаторство и другие достижения.



Выбор кандидатур осуществляется ежегодно комиссией по награждениям. Своих кандидатов на занесение на Доску почета могут представить учреждения, предприятия, организации любых форм собственности. Основное требование – кандидат должен проработать не менее 5 лет на территории ЗАТО Железногорск и не иметь дисциплинарных взысканий.



Электронная доска почёта размещена на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в разделе «О городе \ Доска почёта».