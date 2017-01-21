ВРЕМЯ В БРОНЗЕ

В Железногорске открылась персональная выставка красноярского скульптора Константина Зинича

Экспозиция автора таких известных работ как «Командор Резанов» на площади Мира в Красноярске, фонтан «Адам и Ева», каскадный фонтан «Реки Красноярья», украшающий площадь перед театром оперы и балета, скульптурная композиция «Дети войны» впервые выставляется в Железногорске.

Мастер лично присутствовал на открытии своей персональной выставки «Отражение времени в бронзе».

В музее представлено несколько станковых скульптур в бронзе, остальные - фото его монументальных работ. Встреча с известной личностью прошла в рамках занятия Университета третьего возраста. Железногорцам невероятно повезло пообщаться с такой удивительной личностью, кстати, отца 6-х детей.

Скульптор Константин Зинич имеет множество регалий и наград. Он - член Союза художников России, Почетный член РАХ, доцент СФУ. Недавно ему присвоили знание академика китайской Академии художеств.

Константин Зинич один из самых востребованных и трудоспособных скульпторов и чуть ли не единственный, кому удалось организовать собственный литейный цех – мастерскую в сложное экономическое время. Совместно с мастером в цехе трудятся скульпторы из России, Украины, Белоруссии. Коллеги Константина вручную отливают достояние истории нашей страны и края в бронзе.

Монументально-парковые скульптуры мастера можно увидеть в разных городах России - от Москвы до границ с Китаем. Есть его работы в Абакане, Владивостоке, Москве, на Кузбассе. Среди них множество скульптур православных святых: Петра и Февронии муромских, Ильи Муромского в одеянии монаха. «Духовная составляющая должна быть во всем, - считает скульптор.

- Нужно воспитывать молодежь, говоря о главных ценностях. Сейчас у молодого поколения другие взгляды на жизнь и искусство. Хочется, чтобы они вернулись к общению между собой, к нравственности, к душе, чтобы в школах проводились уроки по искусству. Это необходимо нашему обществу.

Выставка красноярского скульптора Константина Зинича продлится до 10 февраля. Любителей искусства ждут в выставочном зале на Свердлова 55А.

фото Татьяны Зиминой