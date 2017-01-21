"НЕЗАМЕРЗАЙКУ" АРЕСТОВАЛИ
20.01.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Автор: Галина Процкая
В Красноярске арестовали 3,2 тыс. литров стеклоомывателя из-за повышенного содержания метанола
Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на этикетке указано, что производство жидкости расположено в Тверской области, а юридический адрес в Москве.
«В образце стеклоомывающей жидкости Winter way 20 "АQUARELLE" выявлено несоответствие требованиям по показателю метанол, при величине допустимого уровня не более 0,05%, содержание спирта метилового составляет 13,2%.
Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю осуществлен арест стеклоомывающей жидкости в количестве 3,2 тыс. литров», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю осуществлен арест стеклоомывающей жидкости в количестве 3,2 тыс. литров», – рассказали в пресс-службе ведомства.
В отношении продававшей товар организации возбуждено дело об административном правонарушении.
Также в ведомстве сообщили, что с конца декабря Роспотребнадзор арестовал более 182 л непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает сайт tvk6.ru.
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