"НЕЗАМЕРЗАЙКУ" АРЕСТОВАЛИ

В Красноярске арестовали 3,2 тыс. литров стеклоомывателя из-за повышенного содержания метанола

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, на этикетке указано, что производство жидкости расположено в Тверской области, а юридический адрес в Москве.



«В образце стеклоомывающей жидкости Winter way 20 "АQUARELLE" выявлено несоответствие требованиям по показателю метанол, при величине допустимого уровня не более 0,05%, содержание спирта метилового составляет 13,2%.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю осуществлен арест стеклоомывающей жидкости в количестве 3,2 тыс. литров», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении продававшей товар организации возбуждено дело об административном правонарушении.Также в ведомстве сообщили, что с конца декабря Роспотребнадзор арестовал более 182 л непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает сайт tvk6.ru.