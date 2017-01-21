ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ЯНВАРЯ
21.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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Мадонна обругала Трампа в прямом эфире CNN
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IBU отказался дисквалифицировать сборную России по биатлону
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на прошедшем экстренном собрании отказался дисквалифицировать сборную России. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов, слова которого приводит «Р-Спорт».
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