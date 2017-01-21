МИЛЛИОНЫ ВНЕ ЗАКОНА
В Железногорске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве на сумму более 17 миллионов рублей
Мужчина под предлогом развития бизнеса заключил со своими четырьмя знакомыми договоры займа на получение денежных средств, обещая ежемесячно выплачивать проценты за пользование.
Однако после получения денег, злоумышленник, осуществив несколько платежей, прекратил выплаты. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей. Пострадавшие обратились с заявлениями в органы внутренних дел.
Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте железногорской полиции.
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