В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - МИХАИЛ ПРУДКОВ

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 23 января



Чем живет спортивная молодежь Железногорска? Как заставить себя встать с дивана и заняться хотя бы физкультурой? Нужен ли нашему городу спортивный журнал? Об этом и многом другом мы поговорим с гостем нашей студии главным редактором спортивного журнала «Молния» Михаилом Прудковым.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 23 января, в 12.30.



Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.