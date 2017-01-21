В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - МИХАИЛ ПРУДКОВ
20.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Анна Тищук
Чем живет спортивная молодежь Железногорска? Как заставить себя встать с дивана и заняться хотя бы физкультурой? Нужен ли нашему городу спортивный журнал? Об этом и многом другом мы поговорим с гостем нашей студии главным редактором спортивного журнала «Молния» Михаилом Прудковым.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 23 января, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.
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