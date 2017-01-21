НУЖНА ПОМОЩЬ!

В пожаре сгорело все: лидеру городского КВН Татьяне Кокоулиной нужна наша помощь!

Информация о пожаре в съемной квартире Татьяны Кокоулиной и призыв о помощи появился сегодня утром в группе "Сегодняшняя газета" ВКонтакте.

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"Друзья, мы уже постили сегодня просьбу о помощи семье, пострадавшей от пожара. Теперь подробности: сгорела квартира, которую снимала друг нашей газеты, известная многим железногорцам как лидер движения городского КВН Татьяна Кокоулина. Масштабы случившегося страшны: пострадали все вещи, мебель, бытовая техника. Что не сгорело - закоптилось и теперь непригодно для использования.

В квартире Таня жила с маленькой дочкой, пожар вспыхнул как раз в тот момент, когда они с утра сегодня отправились в детский сад. Причины пока выясняют пожарные, возможно виной - короткое замыкание.

Теперь, что мы имеем: во-первых, Татьяна и ее девочка остались без вещей. А во-вторых, Тане теперь придется ремонтировать съемную квартиру. На это потребуется очень много денег, которых у работника муниципального предприятия (Татьяна трудится в МЦ), понятное дело, нет.

Мало того, она теперь вынужденно разлучена с пятилетней дочерью - малышка живет у родственницы, Таня у друзей - в сгоревшей квартире, понятно, существовать нельзя. Как долго продлится эта ситуация - пока неизвестно.

Сейчас в МЦ организован пункт приема помощи погорельцам - собирают вещи для Тани и ее малышки. Однако это проблемы не решит, лишь немного смягчит случившееся. Нужны именно деньги - чтобы привести в порядок арендованную квартиру и налаживать дальнейшую жизнь.

Собственно, к чему все это. Мы верим, что у нас в Железногорске живет много отзывчивых и добрых людей. Если каждый поможет хотя бы ста рублями - семья сможет выбираться из этого ужаса. Давайте поддержим Татьяну и ее девочку. Тем более, Таня так много сделала для города...

Перечислять деньги для Татьяны и ее дочки можно на карту Сбербанка (маэстро) 639002319021412587.

Редакция "Свежего ТВ" и радио присоединяется к просьбе СГ-26. Давайте поможем, чем можем.