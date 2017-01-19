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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 ЯНВАРЯ
19.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 20 января представляет Анна Тищук
ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА

ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА
19.01.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы празднуют Крещение на городском озере
ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

ПОСОБИЯ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
19.01.17 | Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае повышены пособия и выплаты, индексация которых
ПОГОРЕЛА ЗА ДУХИ

ПОГОРЕЛА ЗА ДУХИ
19.01.17 | Главные темы / Cобытия
Полиция задержала 32-летнюю горожанку, подозреваемую в краже товара из
С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!

С КРЕЩЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!
19.01.17 | Главные темы / Cобытия
Настоятель собора Михаила Архангела Анатолий Кизюн поздравил горожан со светлым

РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 ЯНВАРЯ

19.01.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Автор: Сергей Скляров
РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 ЯНВАРЯ
В программе - общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае на территории ЗАТО Железногорск АНДРЕЙ ГОРБУНОВ


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