ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА

Сегодня православные Железногорска празднуют один из главнейших духовных праздников – Крещение Господне.

После праздничной литургии в соборе Михаила Архангела митрофорный протоиерей отец Анатолий приехал на озеро в район спасательной станции, где расположилась Иордань.

Настоятель Собора совершил Чин освящения воды, троекратно погрузив в воду крест. Выстроилась очередь из желающих окунуться в освященную воду. По словам одних, чтобы смыть грехи и очистить душу, по словам других, для укрепления здоровья.

В этом году купель вырубили не в форме креста, как это делали раньше, однако Иордань на озере усовершенствовали – внутрь поместили деревянное ограждение, которое уходит на 1,5 метра в воду, а глубина в этом месте составляет 4 метра. Поэтому горожане могут, не беспокоясь, погружаться в воду, ощущая твердую поверхность под ногами.

Отец Анатолий сказал: «Чтобы очистить душу, не обязательно нырять в прорубь, достаточно просто умыться святой водой».

Считается, что в этот день во всех источниках вода становится святой, даже в водопроводе. Однако, в железногорском храме с самого утра стоят горожане с бутылками для воды. "Из церкви как-то надежнее, чем из-под крана", считают они.

фото Анны Тищук