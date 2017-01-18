ПРАЗДНИК, ПРОЩАЙ!
18.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Татьяна Фирсова
Демонтаж ёлок в Железногорске начнется уже на этой неделе
Последней станет елка, которая установлена на пл. Ленина. При этом ледовые городки останутся. Убирать их не будут до тех пор, пока их можно будет эксплуатировать.
К слову, ледовый городок в поселке Подгорном вандалы разрушили до основания.
Остатки разбитых ледяных фигур вывезут уже сегодня, сообщил глава администрации Сергей Пешков. Так что дети Подгорного будут лишены такой зимней забавы, как катание с горки. Ну а о разрушенной эстетике и говорить не приходится...
Фото Татьяны Зиминой
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