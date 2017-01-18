ЭПИДПОРОГ НЕ ПРЕВЫШЕН

Заболеваемость в Железногорске ниже эпидемиологического порога почти на 60%

Сегодня у всех на слуху вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппом во многих районах края. Поликлиники переполнены, в школах отменяю занятия, а группы в детских садах закрывают на карантин. В Железногорске ситуация пока под контролем. Как сообщила главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора межрегионального отделения ФМБА России Светлана, за две недели нового года ОРВИ зарегистрировано у 264-х человек.



"Из десяти тысяч горожан заболели 28,2%, что ниже эпидемиологического порога почти на 60%. Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ в отдельных возрастных группах нет. Сейчас обстановка спокойная. При обследовании больных с ОРВИ выявлены случаи заболевания, вызванные риновирусами, аденовирусами, заболеваний ГРИППа не зарегистрировано."

Специалисты советуют больше уделять внимание профилактике: избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания , чаще мыть руки, реже бывать в местах большого скопления людей. А при заболевании обращаться к врачу.