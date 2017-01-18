КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ - НЕ ТУСОВКА!

Жителей Красноярского края призвали не превращать крещенские купания во «флешмоб»

19 января в России отмечается православный праздник Крещения, по одной из традиций которого люди могут окунуться в крещенскую иордань и набрать освященной воды.

Священник красноярской митрополии отец Анатолий (Обухов) напомнил, что этот праздник — не повод для экстремальных омовений. Он несет в себе глубокий смысл и основные мероприятия проходят в храмах, где 18 и 19 января состоятся праздничные службы, в ходе которых освящается вода.

«Не нужно устраивать из этого праздника „православный флешмоб“. Многие, особенно молодежь, приходят на это мероприятие, хотя в церковь обычно не ходят, и почему-то считают обязательной именно традицию крещенских купаний», — отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Константин Трапезников.

Он призвал в первую очередь помнить о своем здоровье и тех, у кого есть проблемы, — не пытаться окунаться в ледяную воду, потому что это очень большой стресс для организма.