НАКРЫЛИ САДОВУЮ МАФИЮ

Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск завершено расследование уголовного дела по обвинению группы мужчин в совершении серии краж с дачных участков



В полицию обратился местный житель с сообщением о том, что злоумышленники проникли в садовый дом, откуда похитили бензопилу стоимостью 4 тысячи рублей.



Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением 29-летнего мужчины, на переднем сиденье находился его знакомый. При осмотре багажника были обнаружены различные электроинструменты, электропровода, кухонная утварь и т.д. Выяснилось, что данные предметы были ими похищены. Полиция установила причастность злоумышленников к четырем кражам с дачных участков, в том числе и хищению бензопилы.



Возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск