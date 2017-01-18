НАКРЫЛИ САДОВУЮ МАФИЮ
Следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск завершено расследование уголовного дела по обвинению группы мужчин в совершении серии краж с дачных участков
В полицию обратился местный житель с сообщением о том, что злоумышленники проникли в садовый дом, откуда похитили бензопилу стоимостью 4 тысячи рублей.
Сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением 29-летнего мужчины, на переднем сиденье находился его знакомый. При осмотре багажника были обнаружены различные электроинструменты, электропровода, кухонная утварь и т.д. Выяснилось, что данные предметы были ими похищены. Полиция установила причастность злоумышленников к четырем кражам с дачных участков, в том числе и хищению бензопилы.
Возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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