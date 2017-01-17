В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АНДРЕЙ ГОРБУНОВ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 19 января

Легко ли быть бизнесменом в Железногорске? С какими сложностями сталкиваются предприниматели? Создана ли среда инноваций для развития и технологического предпринимательства в закрытом городе?

Вопросы городского предпринимательства обсудим с бизнес-омбудсменом Железногорска Андреем Горбуновым.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в ближайший четверг, 19 января в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.