НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 16 ЯНВАРЯ
17.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
16 января 2017 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ЯНВАРЯ
12 января 2017 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 11 ЯНВАРЯ
11 января 2017 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 10 ЯНВАРЯ
10 января 2017 | Раздел: Видео / ТелепередачиНОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 9 ЯНВАРЯ
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Алексей, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Пианков, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Жека, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Жека, в новости: ИТОГИ КАНИКУЛ
Жека, в новости: КТО ПОДЖИГАТЕЛИ?
Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Татьяна Зимина, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
горожаненг, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗАЧИСТКА
горажанин, в новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 ДЕКАБРЯ
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
НОВОСТИ ЧАСА
Саманта Пауэр: Россия — главная угроза для нашей великой нации
Спецпредставитель США при Организации объединенных наций (ООН) Саманта Пауэр заявила, что Россия представляет для Соединенных Штатов главную угрозу.
Похищенную в Оренбурге девочку нашли на свалке
В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю девочку, которая ранее была похищена неизвестными. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного следственного управления СКР.
«Поворот» Порошенко в Востоку, астрологи о 2017-м и другие события дня
Лавров нашел дипломатов США среди митингующих против российских властей Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломаты посольства США неоднократно участвовали в митингах против российских властей.
Украинскому военному дали восемь лет за переход в российскую армию
Дарницкий районный суд Киева приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего военнослужащего украинской армии по делу о госизмене. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
В США электронная сигарета взорвалась во рту у «вейпера»
Житель города Покателло американского штата Айдахо Эндрю Холл рассказал, что получил ожог лица и потерял семь зубов из-за того, что у него во рту взорвалась электронная сигарета, сообщает New York…
Спецпредставитель США при Организации объединенных наций (ООН) Саманта Пауэр заявила, что Россия представляет для Соединенных Штатов главную угрозу.
Похищенную в Оренбурге девочку нашли на свалке
В Оренбурге сотрудники правоохранительных органов нашли 12-летнюю девочку, которая ранее была похищена неизвестными. Об этом РИА Новости сообщил представитель областного следственного управления СКР.
«Поворот» Порошенко в Востоку, астрологи о 2017-м и другие события дня
Лавров нашел дипломатов США среди митингующих против российских властей Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломаты посольства США неоднократно участвовали в митингах против российских властей.
Украинскому военному дали восемь лет за переход в российскую армию
Дарницкий районный суд Киева приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего военнослужащего украинской армии по делу о госизмене. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
В США электронная сигарета взорвалась во рту у «вейпера»
Житель города Покателло американского штата Айдахо Эндрю Холл рассказал, что получил ожог лица и потерял семь зубов из-за того, что у него во рту взорвалась электронная сигарета, сообщает New York…
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...
Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....
Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...
Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....
Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>