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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 ЯНВАРЯ
17.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 18 января представляет Анна Тищук
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ -  АНДРЕЙ ГОРБУНОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ -  АНДРЕЙ ГОРБУНОВ
17.01.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 19 января
В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ

В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ
17.01.17 | Главные темы / Cобытия
На ГХК инвестируют 395 миллионов рублей в противопожарную безопасность
ПРОФИЛАКТИКА НА

ПРОФИЛАКТИКА НА "СВЕЖЕМ ТВ"
17.01.17 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
18 января на ТВ-оборудовании будут проводиться профилактические работы с
ЖКХ: РАСЧЕТ ПО-НОВОМУ

ЖКХ: РАСЧЕТ ПО-НОВОМУ
17.01.17 | Главные темы / Cобытия
Графа ОДН исчезнет из квитанций за услуги ЖКХ  

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 16 ЯНВАРЯ

17.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров



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