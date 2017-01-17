В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ

На ГХК инвестируют 395 миллионов рублей в противопожарную безопасность предприятия



Генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов утвердил целевую программу «Пожарная безопасность предприятия до 2025 года». Программа разработана отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки ГХК и предусматривает инвестирование 395 миллионов рублей в модернизацию систем противопожарной защиты объектов предприятия.

Отметим, что вопросам противопожарной безопасности на ГХК традиционно уделяется пристальное внимание. С подразделениями выстроена системная профилактическая работа, на страже комбината стоят несколько сотен добровольных пожарных дружинников и четыре специальные пожарные части ФПС МЧС. Эти пожарные части оснащены самой современной техникой - от небольшой машины дозиметрической разведки до гигантского пожарного аэродромного автомобиля. Ежегодно устраиваются проверки и масштабные учениям с целью поддержания высокой готовности отдела по делам ГО, ЧС и МП, добровольных дружин и профессиональных пожарных к оперативному тушению огня на атомном производстве.

- В 2017 году в рамках целевой программы запланировано израсходовать 58,9 миллионов рублей. Каждый рубль, вложенный в безопасность предприятия, поможет свести к минимуму вероятность загорания, облегчить тушение пожара и снизить гипотетический ущерб, - поделился подробностями начальник отдела ГО, ЧС и МП Андрей Черепанов.

Источник: сайт sibghk.ru