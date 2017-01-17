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ЖКХ: РАСЧЕТ ПО-НОВОМУ

ЖКХ: РАСЧЕТ ПО-НОВОМУ
17.01.17 | Главные темы / Cобытия
Графа ОДН исчезнет из квитанций за услуги ЖКХ  

ЖКХ: РАСЧЕТ ПО-НОВОМУ

17.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

ЖКХ: РАСЧЕТ ПО-НОВОМУ

С 1 января вступил в силу новый порядок оплаты услуг ЖКХ: ОДН перевели из разряда коммунальных услуг в жилищные 

Расходы за электричество, газ, воду для содержания общего имущества в многоквартирном доме будут включаться в плату за обслуживание общего имущества. Графа ОДН исчезнет из квитанций за услуги ЖКХ.

В России существовала практика, что сумма за общедомовые нужды менялась каждый месяц. Теперь плата за ОДН будет фиксированная, а регионы получат право устанавливать норматив отдельно для каждого типового многоквартирного дома. 

Жильцы будут оплачивать исключительно столько, сколько необходимо для обслуживания их дома и больше не придется переплачивать за то, что потребил сосед или вытекло из трубы. Россияне получат платежные документы, сформированные с учетом изменений в законодательстве, уже в начале февраля.



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