ЖКХ: РАСЧЕТ ПО-НОВОМУ
С 1 января вступил в силу новый порядок оплаты услуг ЖКХ: ОДН перевели из разряда коммунальных услуг в жилищные
Расходы за электричество, газ, воду для содержания общего имущества в многоквартирном доме будут включаться в плату за обслуживание общего имущества. Графа ОДН исчезнет из квитанций за услуги ЖКХ.
В России существовала практика, что сумма за общедомовые нужды менялась каждый месяц. Теперь плата за ОДН будет фиксированная, а регионы получат право устанавливать норматив отдельно для каждого типового многоквартирного дома.
Жильцы будут оплачивать исключительно столько, сколько необходимо для обслуживания их дома и больше не придется переплачивать за то, что потребил сосед или вытекло из трубы. Россияне получат платежные документы, сформированные с учетом изменений в законодательстве, уже в начале февраля.
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