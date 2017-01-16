Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ГАЗИРОВКУ СТЫРИЛИ!

ГАЗИРОВКУ СТЫРИЛИ!
16.01.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорские полицейские задержали подозреваемых в краже из уличного
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ЯНВАРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ЯНВАРЯ
16.01.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 17 января представляет Анна Тищук
КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ НА ОЗЕРЕ

КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ НА ОЗЕРЕ
16.01.17 | Главные темы / Cобытия
В Крещение для горожан будет организована работа купальни на городском озере
В ПОЛНОМ РАЗВИТИИ

В ПОЛНОМ РАЗВИТИИ
16.01.17 | Главные темы / Cобытия
Новые производства ГХК получили лицензию на «горячие» материалы
СМОТРИ В ОБА!

СМОТРИ В ОБА!
14.01.17 | Главные темы / Cобытия
Россельхознадзор рассказал о массовой фальсификации продуктов в России  

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 16 ЯНВАРЯ

16.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
13 января 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 16 января
ОБЗОР ГАЗЕТЫ

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
12 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Читайте в новом номере газеты на этой неделе!
В КРЕСЛЕ ВИЦЕ-СПИКЕРА!

В КРЕСЛЕ ВИЦЕ-СПИКЕРА!
6 октября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Вице-спикером Законодательного собрания Красноярского края избран железногорец Алексей Кулеш
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ
24 февраля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
26 февраля в передаче "Открытая студия" примет участие начальник отдела кадров ГХК, депутат Совета депутатов Алексей Федотов

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Олег, в новости: НАВСТРЕЧУ ПАССАЖИРАМ
Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Захарова: США фактически инициируют новую гонку вооружений
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США фактически инициируют новую гонку вооружений.

В Крым прибыли главы ДНР и ЛНР
В Крым с визитом прибыли лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

Порошенко дошел до Гааги с иском против Москвы
Иск против России в Международный суд Организации объединенных наций (ООН) в Гааге будет передано министерством иностранных дел Украины. С таким поручением руководству ведомства выступил украинский президент Петр Порошенко.

В Москве выпустили методичку для мигрантов в виде комиксов
Методические рекомендации в виде комиксов для мигрантов выпустили московские власти. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Баку направил в МИД России ноту из-за КВН
Российскому министерству иностранных дел власти Азербайджана направили просьбу прояснить ситуацию с выходом в отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи двух команд из Нагорного Карабаха.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Возим - Грузим! ! !
Грузим-Возим ! Грузчики от 250 р\чч, Машина от 350 р\ч Всегда рады Вам помочь! Звоните прямо сейчас!...

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОДАРОК ОТ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС СВЕТОФОР СКОРО ПОЧИНЯТ  БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Январь 2017 (69)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.