ГАЗИРОВКУ СТЫРИЛИ!
Сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в краже из уличного холодильника
В дежурную часть полиции обратилась продавец торгового павильона с заявлением о том, что из установленного на улице холодильника были похищены 56 бутылок с газированными напитками.
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейским женщина пояснила, что в ночное время проезжала мимо киоска и увидела, что у холодильника открыта дверь И в нем отсутствует газированная вода.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны трое молодых людей 2000 и 2001 г.р., один из которых ранее судим за кражу. Установить причастность подозреваемых в совершении преступления оперативникам помогла видеозапись с камер наблюдения.
В отношении злоумышленников следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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