НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 13 ЯНВАРЯ
16.01.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Алексей, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
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горожаненг, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
Татьяна Фирсова, в новости: ЗАЧИСТКА
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В Крым прибыли главы ДНР и ЛНР
В Крым с визитом прибыли лидеры непризнанных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.
Порошенко дошел до Гааги с иском против Москвы
Иск против России в Международный суд Организации объединенных наций (ООН) в Гааге будет передано министерством иностранных дел Украины. С таким поручением руководству ведомства выступил украинский президент Петр Порошенко.
В Москве выпустили методичку для мигрантов в виде комиксов
Методические рекомендации в виде комиксов для мигрантов выпустили московские власти. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Баку направил в МИД России ноту из-за КВН
Российскому министерству иностранных дел власти Азербайджана направили просьбу прояснить ситуацию с выходом в отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи двух команд из Нагорного Карабаха.
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