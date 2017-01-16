КРЕЩЕНСКАЯ КУПЕЛЬ НА ОЗЕРЕ

В Крещение для горожан будет организована работа купальни



19 января в Великой праздник Крещения Господня в 7.00 начнётся богослужение в Соборе Михаила Архангела. В 9.00 пройдет Чин освящения воды в иордани возле Собора, в 10.00 состоится освящение воды в купальне на городском озере возле спасательной станции.



С 10.00 до 20.00 у крещенской купели будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медицинский персонал. Для желающих окунуться будет установлены теплая палатка для переодевания, лавочки и в темное время суток обеспечено освещение.



С 8.00 до 20.00 дорога к спасательной станции будет перекрыта. Стоянка для автомобилей будет организована на парковке пляжа на Элке. После 20.00 доступ к купальне будет закрыт.



Обращаемся ко всем жителям с просьбой соблюдать правила безопасности:

- во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое купание только в местах специально для этого оборудованных, где осуществляется дежурство специализированных подразделений;

- запрещается выходить на лёд большими группами людей, это может нарушить целостность льда;

- необходимо соблюдать очерёдность, держась друг от друга на расстоянии не менее 3-5 метров;

- необходимо быть взаимовежливыми: не толкать друг друга вблизи места вырубки льда для забора воды и купания;

- запрещается доступ маленьких детей без сопровождения взрослых к проруби и купание;

- запрещается во избежание возникновения проблем со здоровьем (повышение артериального давления, сердечный приступ и т.д.), купание в нетрезвом виде;

- запрещается купание лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем (бронхиальная астма, заболевание верхних и нижних дыхательных путей, сердечнососудистые заболевания).