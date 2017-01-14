СМОТРИ В ОБА!

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Россельхознадзор рассказал о массовой фальсификации продуктов в России

Четверть продуктов питания в России фальсифицируется, заявил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко. "Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, устойчиво фальсифицируется четверть всей пищевой продукции", — сказал Алексеенко в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, в стране фальсифицируются все виды продуктов, кроме яиц. "Пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", — сообщил помощник главы ведомства.

"Компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении. Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности", — подчеркнул Алексеенко.

Источник: РИА Новости



