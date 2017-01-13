СВЕТОФОР ПОЧИНИЛИ

В Железногорске снесенный напрочь светофор на перекрестке улиц Свердлова-Советская отремонтировали

Напомним, 6 января, на перекрестке Свердлова-Советская пьяный водитель сбил светофорную стойку и шкаф управления, из которого распределяется электричество. Рабочие в тот же день установили временные дорожные знаки.

Специалисты МП «Горэлектросеть» восстановили светофор за счет собственных средств. Затем сумму планируется взыскать с виновника аварии, отметил директор МП Горэлектросеть Анатолий Коваль. Добавим, светофор на перекрестке улиц Свердлова-Советская был в списке планового ремонта на 2017 год, однако ДТП этот процесс ускорило.

Что касается водителя, то в отношении него возбуждено уголовное дело. Оказывается, он уже привлекался к административной ответственности за то, что покинул место ДТП. Кроме того, он был лишен водительских прав за вождение в пьяном виде. Похоже и 6 января нарушитель ПДД был пошофе, иначе бы уголовного дела не было.



